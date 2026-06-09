martes, junio 9, 2026
DestacadasEconomiaEconomia

Una familia necesitó $718.822 en Bahía Blanca durante mayo para no ser indigente

De La Bahía Noticias

En mayo, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) necesaria para cumplir con los requerimientos alimentarios de una familia tipo 2 (padre, madre y dos hijos en edad escolar) se ubicó en $718.822 en Bahía Blanca, exhibiendo un alza de 0,7% con respecto al
mes anterior.

Por su parte, la Canasta Básica Total (CBT) para la misma familia costó $ 1.717.986 que son necesarios para cubrir sus consumos básicos, tanto alimentarios como no alimentarios, y así superar el umbral de pobreza.

Durante el período analizado, los aumentos más significativos se registraron en el tomate (107,5%), el zapallo (31,2%), la batata (21,5%), el hígado (16,6%), la paleta cocida (15,1%), la mermelada (12,5%).

También presentaron incrementos relevantes la papa (10,8%), la cebolla (10,4%), la yerba (10,2%), la zanahoria (8,4%), la mayonesa (7,7%), el café (7,5%) y la margarina para cocinar (6,6%). Por otra parte, se observaron descensos en diversos componentes de la CBA, destacándose las bajas de la mandarina (-54,8%), la manzana (-13,8%), la naranja (-10,5%).

También registraron caídas el yogur (-6,9%), las arvejas en lata (-6,2%), los jugos concentrados (-5,4%), la acelga (-5,3%), la banana (-4,5%) y el tomate envasado (-4,3%).

Por el lado de los bienes y servicios no alimentarios influyeron principalmente los incrementos en servicios sanitarios, gas y otros combustibles (14%), detergentes y desinfectantes y artículos descartables (5,9% en ambos casos), educación formal y jabones de limpieza (5,3%), por citar los más relevantes.

 

Comentarios

You May Also Like

Hisoparon a Alberto Fernández por un contacto estrecho positivo

Debora Pedreira

Demoran a un joven por intentar robar en una distribuidora

De La Bahía Noticias

Educación firmó un acuerdo con escuelas privadas bonaerenses que establece tope a subas en colegios

De La Bahía Noticias