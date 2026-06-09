Una familia necesitó $718.822 en Bahía Blanca durante mayo para no ser indigente

En mayo, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) necesaria para cumplir con los requerimientos alimentarios de una familia tipo 2 (padre, madre y dos hijos en edad escolar) se ubicó en $718.822 en Bahía Blanca, exhibiendo un alza de 0,7% con respecto al

mes anterior.

Por su parte, la Canasta Básica Total (CBT) para la misma familia costó $ 1.717.986 que son necesarios para cubrir sus consumos básicos, tanto alimentarios como no alimentarios, y así superar el umbral de pobreza.

Durante el período analizado, los aumentos más significativos se registraron en el tomate (107,5%), el zapallo (31,2%), la batata (21,5%), el hígado (16,6%), la paleta cocida (15,1%), la mermelada (12,5%).

También presentaron incrementos relevantes la papa (10,8%), la cebolla (10,4%), la yerba (10,2%), la zanahoria (8,4%), la mayonesa (7,7%), el café (7,5%) y la margarina para cocinar (6,6%). Por otra parte, se observaron descensos en diversos componentes de la CBA, destacándose las bajas de la mandarina (-54,8%), la manzana (-13,8%), la naranja (-10,5%).

También registraron caídas el yogur (-6,9%), las arvejas en lata (-6,2%), los jugos concentrados (-5,4%), la acelga (-5,3%), la banana (-4,5%) y el tomate envasado (-4,3%).

Por el lado de los bienes y servicios no alimentarios influyeron principalmente los incrementos en servicios sanitarios, gas y otros combustibles (14%), detergentes y desinfectantes y artículos descartables (5,9% en ambos casos), educación formal y jabones de limpieza (5,3%), por citar los más relevantes.