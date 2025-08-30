Renunció el presidente del INTI en medio de denuncias por vaciamiento y conflictos de interés

El presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Daniel Afione, presentó su renuncia al cargo, en un contexto de fuertes acusaciones por vaciamiento del organismo, conflictos de interés y un duro enfrentamiento con los trabajadores. Aunque la dimisión fue formalizada, fuentes gremiales aseguran que fue “intimado a abandonar sus funciones”.

Según supo Noticias Argentinas, la nota oficial, dirigida al secretario de Comercio, Pablo Lavigne, establece la renuncia a partir del 1 de septiembre de 2025, siendo el 31 de agosto su último día en el cargo. En el texto, Afione agradece la confianza otorgada para la función a la que fue designado mediante el Decreto N° 126/2024.

El exdirectivo de Toyota, que fue nombrado por la gestión libertaria, deja su puesto tras 18 meses de una gestión marcada por la controversia. Durante su mandato, fue señalado como el responsable de un “proceso de vaciamiento institucional” que resultó en la pérdida de 750 puestos de trabajo entre técnicos, profesionales y administrativos.

Además, un informe televisivo reveló que Afione atendía “de los dos lados del mostrador”, ya que también se desempeña como vicepresidente de AITA, una consultora que presta servicios que compiten directamente con los del INTI, lo que constituye un claro caso de incompatibilidad.

Desde la Multisectorial del INTI vincularon su salida a la reciente victoria de los trabajadores al “lograr derogar el Decreto 462/25, que ponía en jaque la existencia misma del Instituto”.

Asimismo, advirtieron que quien asuma la presidencia deberá dar una rápida respuesta al pliego de reclamos, que incluye “sueldos hiperretrasados, la carrera laboral congelada, la precarización de compañeras y compañeros monotributistas” y la no renovación de becas. (NA)