La Orquesta Sinfónica Provincial repasará las obras cinematográficas más icónicas de la historia

La Orquesta Sinfónica Provincial ofrecerá este fin de semana un espectáculo especial en el Teatro Gran Plaza.

Bajo la dirección del maestro Ramin Bayani, el público podrá disfrutar de un repaso por algunas de las obras más icónicas de la historia del cine.

El director destacó en una entrevista con el programa Cultura Exprés, que emite DE LA BAHÍA: “Más en estos tiempos, es un bálsamo para el alma que la música nos una. Es un refugio importante y, en este caso en particular, varias almas se van a regocijar con el concierto, con música de película que siempre nos han emocionado”.

El programa incluirá clásicos como Piratas del Caribe, de Klaus Badelt y Hans Zimmer, y La lista de Schindler, de John Williams. Además, habrá un recorrido que irá desde Chaplin hasta la serie El Eternauta, con un repertorio que combina rock nacional, folklore y música argentina.

También participarán como solistas Oleg Shkolyar en trompeta, Mario Joel Mujica en violín y Nicolás Malbos en bandoneón.

El concierto se realizará este sábado 30, a las 20, en el Teatro Gran Plaza, como parte de la agenda del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.