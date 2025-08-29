Ferias del fin de semana en Bahía Blanca: lugares, días y horarios
|Feria
|Lugar
|Horario
|Feria Artesanal
|Plaza Rivadavia
|sábado y domingo, de 16 a 20
|De Música y Libros
|Alsina y Dorrego
|sábado y domingo, de 11 a 19
|Feria Parque de la Ciudad
|Parque de la Ciudad
|sábado y domingo, de 14 a 19
|Feria Parque de la Independencia
|Parque de la Independencia
|sábado y domingo, de 12 a 19.30
|Mercado del Puerto
|Paseo Portuario
|sábado y domingo, de 10.30 a 18.30
|Feria Rock and Churro
|Paseo La Arcada
|sábado y domingo, de 12 a 18
|Feria El Galpón
|Casa Coleman (Alem 37)
|sábado, de 12 a 19