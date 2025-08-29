viernes, agosto 29, 2025
Locales

Ferias del fin de semana en Bahía Blanca: lugares, días y horarios

De La Bahía Noticias
Feria Lugar Horario
Feria Artesanal Plaza Rivadavia sábado y domingo, de 16 a 20
De Música y Libros Alsina y Dorrego sábado y domingo, de 11 a 19
Feria Parque de la Ciudad Parque de la Ciudad sábado y domingo, de 14 a 19
Feria Parque de la Independencia Parque de la Independencia sábado y domingo, de 12 a 19.30
Mercado del Puerto Paseo Portuario sábado y domingo, de 10.30 a 18.30
Feria Rock and Churro Paseo La Arcada sábado y domingo, de 12 a 18
Feria El Galpón Casa Coleman (Alem 37) sábado, de 12 a 19



Comentarios

You May Also Like

Secuestraron mercadería no apta para el consumo

De La Bahía Noticias

La Policía busca a una chica que está desaparecida desde ayer

De La Bahía Noticias

Kicillof se reúne con la madre de Facundo Astudillo Castro

Debora Pedreira