Ferias del fin de semana en Bahía Blanca: lugares, días y horarios

Feria Artesanal Plaza Rivadavia sábado y domingo, de 16 a 20

De Música y Libros Alsina y Dorrego sábado y domingo, de 11 a 19

Feria Parque de la Ciudad Parque de la Ciudad sábado y domingo, de 14 a 19

Feria Parque de la Independencia Parque de la Independencia sábado y domingo, de 12 a 19.30

Mercado del Puerto Paseo Portuario sábado y domingo, de 10.30 a 18.30

Feria Rock and Churro Paseo La Arcada sábado y domingo, de 12 a 18