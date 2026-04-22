Renzo Saravia: “Estaba ansioso por debutar con el Valencia; tengo mucho más para dar”

El lateral derecho argentino Renzo Saravia reconoció tras jugar su primer partido con el Valencia este martes contra el Mallorca en Son Moix que “estaba muy ansioso por debutar con esta gran camiseta y este gran club” y apuntó que tiene “mucho más para dar”.

“Estoy contento en lo personal por el debut. Fue un partido difícil, con un rival que tiene grandes jugadores. Fui creciendo durante el partido, es el primero en esta Liga y creo que tengo mucho más para dar. Voy a seguir mejorando para tener una oportunidad en los siguientes partidos”, dijo en declaraciones al club.

El defensa de 32 años llegó en febrero con un contrato hasta el final de temporada para suplir la baja de larga duración de Dimitri Foulquier, operado de la rodilla, como agente libre después de terminar su contrato en enero con el Atlético Mineiro brasileño, con quien jugó su último partido el 7 de diciembre.

Fruto de esa inactividad competitiva, el defensa siguió nada más llegar al club un plan específico de entrenamiento con dobles sesiones para adaptarse a la dinámica competitiva y, después de cinco partidos, debutó este martes en el minuto diez del encuentro para sustituir al lesionado Thierry jugando un total de 87 minutos.

Con su debut, el futbolista argentino se ha unido a la nómina de jugadores cordobeses que han defendido el escudo del Valencia a lo largo de la historia. Kempes encabeza un listado en el que se encuentran jugadores como Pablo Aimar, Claudio López, Mauricio Pellegrino, Pablo Piatti, Luciano Vietto, Enzo Barrenechea y, el más reciente, Lucas Beltrán.

Después de jugar su primer partido, el argentino ya mira al próximo, que será este sábado ante el Girona en Mestalla, donde podría volver a tener minutos después de completar una buena actuación y más todavía si el lateral portugués Thierry no se recupera de sus molestias en el adductor.

“Nos vamos con ese sabor agridulce de que tuvimos algunas ocasiones para poder convertirlas. Hay que continuar trabajando, ahora tenemos un partido muy importante en casa ante el Girona y, para que este punto sirva, tenemos que sumar de tres. Veníamos de dos derrotas, siempre es importante cortar esa racha negativa. Para que este punto sirva, tenemos un partido muy importante en casa y vamos a ir con todo”, aseguró.

El entrenador, Carlos Corberán, valoró sobre el debut del cordobés que no era una situación fácil de manejar por estar inactivo y por no tener partidos para coger ritmo: “Su crecimiento en los últimos días quince días ha sido evidente, ha dado un paso adelante. Esta semana se ha visto a su nivel. Se veía a nivel físico y emocional para ayudar y cuando se le ha necesitado ha dado el paso. Estamos contentos”. (EFE)