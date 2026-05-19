Reparación de una cañería afecta el suministro de agua en el barrio Colón
Una cuadrilla de operarios trabaja este martes en la reparación de una cañería de agua en la intersección de las calles Richieri y Moreno de Bahía Blanca, que afecta el suministro al barrio Colón hasta la finalización de las tareas.
A partir de lo expuesto, se solicita a las personas usuarias cuidar las reservas domiciliarias de agua y utilizarlas sólo en hidratación y quehaceres imprescindibles hasta la normalización del servicio.
Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.
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