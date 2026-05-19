martes, mayo 19, 2026
Locales

Reparación de una cañería afecta el suministro de agua en el barrio Colón

De La Bahía Noticias

Una cuadrilla de operarios trabaja este martes en la reparación de una cañería de agua en la intersección de las calles Richieri y Moreno de Bahía Blanca, que afecta el suministro al barrio Colón hasta la finalización de las tareas.

A partir de lo expuesto, se solicita a las personas usuarias cuidar las reservas domiciliarias de agua y utilizarlas sólo en hidratación y quehaceres imprescindibles hasta la normalización del servicio.

Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.

Comentarios

You May Also Like

“Es algo que se podía prevenir”

De La Bahía Noticias

Los excomisarios Caruso y Moral serán trasladados a un penal

De La Bahía Noticias

Chocaron dos motos

De La Bahía Noticias