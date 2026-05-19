Los resultados de los operativos del área de Fiscalización durante la última semana

La Dirección municipal General de Fiscalización informó que se llevaron a cabo 134 inspecciones a distintos comercios locales entre el 12 y el 18 de mayo.

Los procedimientos surgieron tanto de denuncias vecinales como de operativos de rutina.

En el operativo se labraron 7 actas de constatación por faltas de habilitación a comercios y clausuras.

También se realizaron 28 actas de constatación entre secuestros de mercadería, faltas de higiene, clausuras y control de transporte de alimentos.