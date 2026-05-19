martes, mayo 19, 2026
Locales

Los resultados de los operativos del área de Fiscalización durante la última semana

De La Bahía Noticias

La Dirección municipal General de Fiscalización informó que se llevaron a cabo 134 inspecciones a distintos comercios locales entre el 12 y el 18 de mayo.

Los procedimientos surgieron tanto de denuncias vecinales como de operativos de rutina.

En el operativo se labraron 7 actas de constatación por faltas de habilitación a comercios y clausuras.

También se realizaron 28 actas de constatación entre secuestros de mercadería, faltas de higiene, clausuras y control de transporte de alimentos.

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