Ricardo Caruso Lombardi será el principal candidato del MID a las elecciones legislativas en CABA

El diputado nacional y líder del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Oscar Zago, explicó por qué su fuerza salió de la alianza con el PRO de cara a las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires y sorprendió al anunciar al entrenador Ricardo Caruso Lombardi como principal candidato de su espacio.

El legislador expresó su malestar por el manejo interno de las candidaturas dentro de la coalición y anticipó que en 2027 buscarán competir por la Jefatura de Gobierno.

Zago había anticipado que su candidato sería “alguien que no viene de la política, alguien fresco, transparente”. Aseguró que la ruptura con el PRO se dio luego de incumplimientos en los acuerdos: “Nosotros nos fuimos de la alianza porque no estábamos obteniendo lo que ya se había conversado los primeros días de la semana, lo que habíamos firmado en una alianza”.

Zago presentó a su candidato a través de un video difundido en su cuenta oficial de X.

“Para mí es algo nuevo, pero muchas cosas pasaron en mi vida y noté que tenía que hacer un cambio. Viendo el lado positivo que veo en la calle con gente que voy hablando, me dio esa sensación que no sentía desde hacía mucho tiempo. Me dijo que le dé para adelante, que me la juegue. Vos tenés que tener no solo ganas, sino capacidad. Y me parece que es un buen momento para pegar un salto y poder a ayudar a la gente, que es lo más importante”, dijo Caruso Lombardi en su publicación.

Enseguida, el mediático entrenador explicó cuál cree que es su mayor virtud a la hora de postularse: “Haciendo las cosas bien, como corresponde, y que la gente crea en vos. Una de las cosas fundamentales es creer en la persona que tenés del otro lado. Y creo que el éxito más grande que tuve en el fútbol es que los jugadores me creían. Cuando a vos te creen, las cosas van a ser más fáciles”. (Infobae)