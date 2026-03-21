Rige un alerta amarillo por viento para la tarde de este sábado en Bahía Blanca

El municipio de Bahía Blanca anunció que “luego del pasaje del frente frío en la mañana del sábado, se prevé una marcada rotación del viento al sudoeste en toda la provincia de Buenos Aires”.

“Es probable que en las tres horas posteriores a la rotación se registren ráfagas intensas sobre buena parte del territorio bonaerense”, señala el comunicado emitido esta mañana.

“En general, se prevén valores entre 50 y 65 km/h, pudiendo ser mayores en zona de sierras y sobre municipios costeros”, agrega.