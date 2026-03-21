El intendente donará el 50% de su sueldo a instituciones que trabajan con la discapacidad

El municipio anunció que “hasta julio” el 50% del sueldo del intendente Federico Susbielles “será destinado a instituciones que trabajan con la discapacidad”.

Esta semana se realizó el 24° encuentro del Consejo Municipal de Discapacidad y Accesibilidad, que reúne a entidades y organizaciones de la ciudad.

“Para seguir fortaleciendo su labor y acompañar ese trabajo, tal como se realiza desde el primer momento, el intendente dona el 50% de su sueldo. Este año y hasta julio, ese aporte será destinado a instituciones que trabajan con la discapacidad”, señalaron fuentes oficiales.