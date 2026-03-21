León XIV anima a contener a “sembradores de odio” que arrastran al mundo a “la barbarie”

El papa León XIV ha animado este sábado a contener a los «sembradores de odio» que arrastran a la humanidad a la «barbarie», durante la audiencia que ha mantenido en el Vaticano con el movimiento de los Focolares.

El pontífice estadounidense agradeció a los miembros de esta organización por «testimoniar constantemente una nueva posibilidad de vida fraternal, reconciliada y alegre, entre personas de distintas edades, culturas, lengua y fe».

«Es una semilla simple pero potente que atrae a miles de mujeres y hombres y suscita vocaciones, genera un impulso evangelizador, pero también obras sociales, culturales, artísticas y económicas y es fermento de diálogo ecuménico e interreligioso», declaró.

Acto seguido, sostuvo que «actualmente se necesita mucho de dicho fermento de unidad» porque, alegó, «el veneno de la división y la conflictividad tiende a envenenar los corazones y las relaciones sociales».

«Esto debe ser confrontado con un ejemplo evangélico de unidad, de diálogo, de perdón y de paz», dijo.

Y agregó: «También a través de ustedes, Dios ha preparado, en las décadas pasadas, un gran pueblo de la paz, que precisamente en este momento histórico está llamado a servir de contrapeso y de contención frente a tantos sembradores de odio que hacen retroceder a la humanidad hacia formas de barbarie y de violencia».

El Movimiento de los Focolares, reconocido por la iglesia desde el año 1964, fue fundado por la italiana Chiara Lubich tras la Segunda Guerra Mundial y está presente en 140 países, en comunidades compuestas por personas de distintas culturas y religiones.

Ante sus representantes, reunidos hasta hoy en una asamblea general celebrada en el pueblo romano de Rocca di Papa, León XIV ha recomendado unidad pero también «transparencia a todos los niveles» y la implicación de todos los miembros del movimiento.

No obstante, antes de empezar con la audiencia, el pontífice se disculpó por su retraso al llegar, con tono de broma.

«Espero que hayáis traído un almuerzo en la bolsa o algo mientras esperabais (…) Muchas gracias por la paciencia pero la mañana ha sido un poco así… me alegra que hayáis esperado», dijo. (EFE)