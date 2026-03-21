Los italianos votan desde mañana en referéndum la controvertida reforma judicial de Meloni

Los italianos están llamados a votar desde mañana en un referéndum de dos días la polémica reforma judicial del Gobierno de Giorgia Meloni, una cita electoral que servirá para medir el pulso entre la mandataria ultraderechista y su oposición.

El referéndum durará dos días, como es habitual en el país para fomentar la participación: las urnas abrirán el domingo desde las 7:00 hasta las 23.00 hora local y el lunes hasta las 15:00 (-1 GMT), dando inicio inmediatamente después al escrutinio de las papeletas.

En total, los italianos con derecho a voto ascienden a 51,4 millones, de los que unos cinco millones residen en el extranjero y podrán ejercer su derecho mediante correo postal.

Esta ley es el gran proyecto de la legislatura para Meloni y, aunque fue aprobada por el Parlamento el pasado octubre, al tratarse de una reforma constitucional que no logró al menos dos tercios de los votos, necesitará ser avalada en este referéndum.

El plebiscito no prevé un ‘quorum’ mínimo para su validez sino que la ley será ratificada solo con un ‘sí’ de ventaja.

En resumidas cuentas, la nueva ley separa las carreras de jueces y fiscales, actualmente englobados en la denominación de ‘magistrados’ y que pueden pasar de un cargo a otro en determinadas circunstancias, algo prácticamente insólito a nivel europeo.

Pero lo que más preocupación suscita entre sus detractores es que dividirá en dos el Consejo Superior de la Magistratura, el órgano de autogobierno del poder judicial, y establecerá el sorteo como método de elección de sus miembros, en un intento de aplacar las facciones internas de una judicatura vista demasiado «politizada».

La campaña electoral ha escenificado el choque entre el Gobierno de Meloni, que cree que la reforma mejorará el sistema, y una oposición que sospecha que responde a un primer intento de control de la judicatura y llama por ello a «defender la Constitución».

Entre los detractores de la norma están las principales fuerzas de oposición, el Partido Demócrata y el Movimiento Cinco Estrellas, pero también sindicatos o la Asociación Nacional de Magistrados, que reúne a cerca del 96 % de jueces y fiscales del país.

Aunque se trata de la reforma de mayor calado planteada hasta ahora por el Gobierno, la primera ministra ultraderechista ya ha desvinculado su futuro del resultado: no dimitirá bajo ningún caso y agotará la legislatura, gobernando hasta el próximo año 2027.

No obstante, servirá como termómetro para una Meloni acostumbrada a ganar elecciones regionales con su coalición derechista, formada por la Liga de Salvini y Forza Italia, esta última muy partidaria de esta reforma muy deseada por su difunto fundador, Silvio Berlusconi.

La participación en el plebiscito se prevé baja porque los italianos, a pesar de los esfuerzos de movilización del centroizquierda, han asistido con cierta apatía a los debates técnicos y las explicaciones.

A pocos días de la votación, la campaña de la consulta se ha visto sacudida por una polémica del subsecretario del Ministerio de Justicia, Andrea Delmastro, al saberse que compartía una empresa y un restaurante con la hija de un conocido mafioso romano. (EFE)