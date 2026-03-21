Dónde están las bateas para descartar residuos voluminosos durante este fin de semana

El municipio de Bahía Blanca informó que las bateas para descartar residuos voluminosos están disponibles el sábado 21, domingo 22, lunes 23 y martes 24, hasta las 19, en cada jornada.

El sábado y domingo se ubicarán en la Delegación Centro, en avenida Pringles 390.

El lunes y martes estarán en la Delegación Altos, en la intersección de Coronel Rosales y Leónidas Gambartes.

En las bateas se podrán descartar restos de podas (ramas), restos de escombros que no superen el ¼ metro cúbico, colchones, muebles y electrodomésticos en desuso.