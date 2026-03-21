Aumenta el número de personas de Extremadura que residen en Argentina

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística, la comunidad originaria de Extremadura en el extranjero registra un repunte en 2025, destacando incrementos en territorios como Argentina, Estados Unidos, Brasil, México y un alza general del 2,7%

De acuerdo con el reporte del Instituto Nacional de Estadística, la estadística del Padrón de españoles residentes en el extranjero (PERE) recoge las inscripciones de personas con nacionalidad española cuya residencia habitual está fuera de España, independientemente de si cuentan o no con doble nacionalidad.

El análisis de estos datos reveló que Argentina y Estados Unidos fueron los países que experimentaron los mayores incrementos absolutos en el número de extremeños durante el último año.

En Argentina, se sumaron 475 personas más de origen extremeño, lo que eleva su comunidad hasta los 4.711 habitantes.

En Estados Unidos, el aumento fue de 81, para alcanzar un total de 1.240 ciudadanos registrados que tienen raíces en Extremadura.

El balance de variaciones en la presencia de ciudadanos originarios de Extremadura radicados en el exterior expone no solo el crecimiento nominal en destinos ya tradicionales, sino también ajustes en países con menor representación, donde pequeñas cifras adquieren relevancia porcentual elevada.

El Instituto Nacional de Estadística, citado por Europa Press, continuará actualizando estos registros para mostrar la evolución de los movimientos migratorios y sus implicaciones sobre la demografía de la región.