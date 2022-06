Riquelme y su deseo sobre Vidal y Cavani: “Nacieron para jugar en Boca”

El vicepresidente de Boca, Juan Román Riquelme, afirmó que el chileno Arturo Vidal y el uruguayo Edinson Cavani “nacieron para jugar en Boca”, aunque remarcó que “es complicado que se haga realidad”, mientras que le puso fecha a su partido despedida en La Bombonera.

“Hace muchísimos años que no se hablaba de Boca como se habla en los últimos meses: esta es la primera vez que no se habla de que Boca tiene que traer refuerzos. Estamos muy contentos con los jugadores que vinieron a nuestro club, están todos muy comprometidos”, manifestó Riquelme en declaraciones a ESPN.

Además, señaló: “Vidal nació para jugar en este club. De ahí a que lo podamos pagar, eso es otra cosa. Cavani también nació para jugar acá. ¿Quién no los quiere con la camiseta de Boca? Pero es complicado que se haga realidad. Además tenemos completo el cupo de extranjeros”.

“Estamos contentos con el plantel. Esos son jugadores estrella, de primer nivel, que uno siempre sueña tenerlos, pero está complicado que se haga realidad. Vamos a cuidar, siempre, muchísimo a nuestro club. Parece que repetimos que agarramos un club con deuda y es así, hoy estamos bien y ojalá en algún momento tengamos para traer esa clase de jugadores”, añadió Riquelme.

En cuanto a su homenaje, el ex enganche dijo: “Cuando me vuelva a poner una camiseta, va a ser cuando yo haga mi despedida acá. A fin de año, ya es hora de hacerlo, ya pasó mucho tiempo. Pasaron ocho años, espero no errarle a la pelota”.

Por último, Riquelme se refirió a Carlos Tevez y su intención de empezar su carrera como entrenador: “Me senté con Carlitos y le dije que él no podía irse así, que tenía que despedirse en la cancha. A él no lo venían poniendo y el periodismo lo daba por retirado. Yo separo las cosas, a los ídolos hay que cuidarlos. Cuando dijo que no quería seguir, le di un abrazo muy grande y le agradecí por todo. Si ahora comienza como técnico, le deseo suerte”.

