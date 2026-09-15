River presentó el proyecto para ampliar y techar el Monumental

River Plate presentó el proyecto de remodelación del Estadio Monumental ante autoridades del Poder Judicial. La iniciativa prevé la construcción de una nueva bandeja perimetral de 360 grados y un techado integral para la estructura.

El plan contempla elevar la capacidad total de la cancha a 101.000 espectadores.

La obra requerirá 36 meses de ejecución y el equipo jugará fuera de su recinto en un máximo de tres ocasiones durante ese período.

La institución planifica la conclusión de los trabajos para 2029 con miras al Mundial 2030.

La quinta bandeja sumará 16.000 localidades gratuitas dirigidas a los socios. El diseño de la cubierta pertenece a la firma alemana Schlaich Bergermann Partner.

El club mantendrá además reuniones informativas con grupos de asociados para detallar las reformas físicas del predio.