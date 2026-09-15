miércoles, septiembre 16, 2026
Locales

Mañana siguen los trabajos en la red de agua: los barrios que estarán afectados

De La Bahía Noticias

ABSA anunció que mañana (miércoles 16) se realizarán trabajos en el marco del plan de recambio de cañerías que lleva adelante la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DiPAC).

Las tareas se desarrollarán en las intersecciones de Alvarado y Salta, Mitre y Salta, y Zelarrayán y Salta.

En ese sentido, detalló que se podrían generar falta de agua en calle Salta, entre Zapiola y Zelarrayán, y baja presión en los barrios Universitario y Pacífico.

Se solicita a las personas usuarias realizar reservas domiciliarias y utilizar el recurso únicamente para cubrir las necesidades esenciales hasta la normalización del servicio.

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