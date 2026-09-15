ATE anunció que pedirá un examen médico sobre la salud de Javier Milei

La Asociación de Trabajadores Estatales presentó un pedido al Gobierno para saber “el estado de salud” de Javier Milei y si se encuentra en condiciones de ejercer la primera magistratura.

“Los desequilibrios del Presidente son muy evidentes”, posteó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar. Y agregó que no hace falta ser un profesional para saber que el mandatario “padece algún tipo de psicosis”.

El Consejo Directivo del gremio presentó ante la Jefatura de Gabinete y Presidencia de la Nación una solicitud de acceso a la información sobre la aptitud psicofísica del jefe de Estado.

“Es inaceptable que los empleados públicos para nuestro ingreso tengamos que cumplir numerosos requisitos y uno de ellos sea atravesar un examen médico preocupacional, y que este no sea obligatorio para quien es la máxima autoridad política y administrativa del Estado”, posteó el dirigente gremial en X.

Además, señaló que la situación es grave en el caso de Milei porque es quien encabeza la administración pública nacional.

“Esperamos que nadie se alarme ni nos llamen golpistas o destituyentes, porque no buscamos acceder a ninguna información médica privada ni a datos sensibles, solamente conocer si se encuentra apto para ejercer tan alta función”, agregó Aguiar.