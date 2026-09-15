Premios Hugo Federales: distinguieron a dos bahienses

El actor, bailarín y cantante bahiense Juan Ignacio Figueroa Cebrián ganó el Premio Hugo Federal en la categoría “Mejor Interpretación Masculina en Espectáculo Musical” por la obra “El funeral de los objetos”.

“¡Qué alegría este momento! Muchas gracias a todas las personas que hacemos teatro musical. Hacerlo en este país es un honor, más en estos 100 años que cumplimos. Hacerlo en mi ciudad en Bahía Blanca lo disfrutamos mucho más, después de tanto que hemos pasado en estos años y después de tantas cosas”, dijo Figueroa Cebrián.

El artista, que dijo que estaba “muy emocionado por la distinción”, agradeció a sus papás, a su novia, a sus amigos, “a todos los que me conocen y obviamente también a todo el equipo de la obra”.

“¡Aguante el teatro musical en todo el país”, agregó.

En tanto, la cantante, bailarina y actriz bahiense Romina Benito ganó el premio en el rubro “Mejor Interpretación Femenina en Espectáculo Musical” por la obra “Los Monstruos”.