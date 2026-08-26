River recibe a Independiente Santa Fe por un lugar en los cuartos de la Copa Sudamericana

River recibirá este miércoles a Independiente Santa Fe de Colombia, en medio de un muy flojo semestre, con el objetivo de conseguir la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El encuentro, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Monumental y se podrá ver a través de DSports, Paramount+ y Disney+. El árbitro designado fue el uruguayo Esteban Ostojich, mientras que en el VAR estará su compatriota Leodán González.

River llega a este encuentro en un muy flojo momento, ya que tuvo un complicado arranque en el Torneo Clausura, donde solo sumó cuatro puntos en seis fechas y está penúltimo en la Zona B, solo por delante de Aldosivi de Mar del Plata.

Incluso, en su última presentación desperdició una ventaja de dos goles ante Vélez, que terminó rescatando un empate 2-2 en el Monumental.

En lo que respecta a la Copa Sudamericana, el “Millonario” terminó primero sin problemas en el Grupo H con 14 puntos, lo que le permitió meterse directamente en los octavos de final.

Independiente Santa Fe, por su parte, terminó tercero en el Grupo E de la Copa Libertadores, por lo que cayó a los playoffs de la Copa Sudamericana, donde derrotó a Caracas de Venezuela con un contundente global de 5-0.

El encuentro de ida entre River e Independiente Santa Fe, que se llevó a cabo en Colombia, terminó igualado sin goles.

Probables formaciones

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Joaquín Freitas, Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Independiente Santa Fe:Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Kevin Balanta, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano; Jáder Obrian, Nahuel Bustos, Alexis Zapata; Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.

Hora: 21:30.

Árbitro: Esteban Ostojich (Uru).

VAR: Leodán González (Uru).

Estadio: Monumental.

TV: DSports, Paramount+ y Disney+.