El “Dibu” Martínez fue ofrecido al Chelsea y el club inglés evalúa su fichaje

Emiliano “Dibu” Martínez fue ofrecido al Chelsea y el club inglés evalúa su fichaje, según informó el medio The Athletic.

El futuro del arquero argentino en el Aston Villa es incierto, ya que no ha jugado desde su regreso y se entrena por separado mientras busca una salida.

La situación se aceleró después de que se frustrara un pase a la Juventus y el equipo de Birmingham fichara al arquero japonés Zion Suzuki.

El deseo de Martínez de cambiar de club no es nuevo. El verano pasado, el Manchester United intentó contratarlo, pero Aston Villa rechazó la oferta. Aunque el club inicialmente quería retenerlo, accedió a su salida cuando el arquero insistió en buscar otro reto profesional.

Martínez llegó al Aston Villa en 2020 y disputó 256 partidos.