El presidente del Barcelona presionó al Atlético Madrid por el fichaje de Julián Álvarez

El FC Barcelona mantiene su oferta de casi 100 millones de euros al Atlético de Madrid por Julián Álvarez.

El presidente del club catalán, Joan Laporta, confirmó el interés y explicó que realizaron una propuesta formal.

En un principio, el Atlético la rechazó porque no tenía un reemplazo para el jugador. Sin embargo, el Barcelona renovó sus esfuerzos tras conocer que el club madrileño negociaba con otros equipos como el Arsenal.

Laporta también afirmó que es ‘vox populi’ que el delantero argentino quiere unirse a su equipo.

El entrenador Hansi Flick respaldó públicamente la postura de la directiva.

El libro de pases cierra el 1 de septiembre y, según informes, el Barcelona no tiene un plan alternativo. Si la operación no se concreta, esperaría hasta el mercado de invierno.