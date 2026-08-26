Caputo asegura que “la única preocupación de las industrias es la reelección” de Milei

El ministro de Economía dijo que “la única preocupación” que le manifiestan los industriales es la reelección del presidente Javier Milei.

“Hoy el riesgo que plantea la mayoría de las industrias es el electoral. Me junto todo el tiempo con la diferentes industrias. Cuando se les pregunta su mayor preocupación. Su única preocupación es la reelección”, dijo el funcionario en conferencia de prensa.

Y en el mismo sentido, redobló la apuesta: “Es natural porque del otro lado hay evidencia empírica que sería volver al infierno y entiendo la preocupación. Más allá de que para mi hay 0% de probabilidad de que vuelva el kirchnerismo”.