El juez Rafecas solicitó la historia clínica de Fabiola Yáñez

El juez Daniel Rafecas ordenó nuevas medidas de pruebas en la causa contra el expresidente Alberto Fernández por violencia de género contra su expareja Fabiola Yánez, que retrasa la posibilidad de que sea llevado a juicio.

Según informaron fuentes judiciales, el magistrado solicitó a la Policía Federal Argentina informes sobre cuatro agentes que oficiaban como custodios de la expareja presidencial, y los citó para que declaren como testigos.

Además, pidió al Sanatorio Otamendi una copia de la historia clínica de Yáñez para constatar sus ingresos entre 2018 y 2024.

Las nuevas pruebas habían sido dispuestas por la Sala II de la Cámara Federal de Casación, ante un pedido de la defensa de Alberto Fernández para declarar la nulidad del caso tras la recusación del juez Julián Ercolini.

Si bien la Cámara no hizo lugar al pedido del expresidente, sí consideraron que “la instrucción omitió producir importantes diligencias probatorias” sobre su imputación.

Estas pruebas serán claves para que Rafecas defina cómo continúa la causa: si Alberto Fernández será llevado a juicio o será sobreseído.