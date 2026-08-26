EE UU suspendió las citas para solicitar la visa en todas sus embajadas

Estados Unidos suspendió temporalmente las citas para la tramitación de visas en todo el mundo. El Departamento de Estado atribuyó la medida a una capacitación global de funcionarios consulares, sin más detalles.

De todos modos, la medida se tomó en el marco de la campaña de represión migratoria que lleva adelante el presidente Donald Trump durante su segundo mandato en la Casa Blanca.

Un vocero del Departamento de Estado de los Estados Unidos advirtió que se puso en marcha una iniciativa de formación a escala mundial en todas las embajadas y consulados estadounidenses del mundo.

De ese modo, las citas para los servicios de visados se ajustarán para dar cabida a dicha formación.

Esto va en línea con la agresiva campaña de deportaciones y medidas de represión en materia de inmigración, reportó la agencia de noticias Reuters.

Trump sostiene que estas medidas tienen como objetivo mejorar la seguridad interior.

Por su parte, el Financial Times informó anteriormente sobre la suspensión de las citas para visas, indicando que los solicitantes de visas de inmigrante con entrevistas programadas en embajadas y consulados de EE.UU. recibieron correos electrónicos informándoles que sus citas se estaban reprogramando y que recibirían un aviso posterior con una nueva fecha.

El Departamento de Estado no difundió un cronograma ni el alcance exacto de la anunciada capacitación que pausó las citas.