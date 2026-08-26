Julián Álvarez: crece el conflicto con el Atlético de Madrid

El futbolista Julián Álvarez mantiene su intención de fichar por el FC Barcelona, pero el Atlético de Madrid se niega a negociar y exige el pago de su cláusula de rescisión de 500 millones de euros.

La entidad colchonera ya rechazó una oferta de 100 millones de euros del club catalán. La tensión sobre su futuro aumentó luego de que el delantero se ausentara del último entrenamiento por una “indisposición”.

Esta falta se produjo después de que los aficionados lo abuchearan en el partido contra el Villarreal y a pocos días del cierre del mercado de pases, el 1 de septiembre.

Aunque la directiva principal se opone a reforzar a un rival directo, un sector del club estaría dispuesto a reconsiderar la venta.

El Arsenal también mostró interés, pero Álvarez prefiere continuar en España.