Sport Club: tras meses de incertidumbre, crece el optimismo por la reapertura

Oscar López, secretario general de UTERYH, habló en De La Bahía sobre la reapertura del gimnasio Sport Club, luego de la muerte del abogado Roberto Cafasso.

“Después de la noticia de ayer hubo un poco de tranquilidad dentro de los trabajadores luego de mucho tiempo de no saber si se iba a abrir o no”, afirmó.

La Cámara de Apelaciones levantó en la víspera la clausura judicial que pesaba sobre el gimnasio de avenida Cabrera que permanece cerrado desde principios de junio.

Además, destacó que si bien ahora todo pasa al Juzgado de Faltas, él está optimista porque “esta vez no habría tantas trabas y que lo que más espera es que “los trabajadores tengan la posibilidad de hacer los trabajos que haya que hacer y que puedan cuanto antes ocupar sus puestos de trabajo”.