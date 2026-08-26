ATE también se manifestó en contra del traslado de dos divisiones de la Base de Punta Indio a Espora

El titular de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, dijo que el gremio “no permitirá el cierre y traslado de la Base Aeronaval de Punta Indio” a Bahía Blanca.

En ese sentido, señaló que la medida “no solo afecta a los trabajadores y sus familias, sino que arrasaría con el entramado económico y social de Punta Indio y Verónica” y remarcó que la decisión tomada por el Gobierno nacional “haría desaparecer al pueblo”.

“El Gobierno tiene que saber que sin trabajadores y docentes civiles no hay defensa ni seguridad y se pone en riesgo la soberanía nacional”, expresó Aguiar.