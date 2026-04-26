domingo, abril 26, 2026
Golazo HD

River venció a 3-1 a Aldosivi por el Torneo Apertura

De La Bahía Noticias

River Plate se enfrentó a Aldosivi en el Monumental por la fecha 16 del Torneo Apertura. El Millonario ganó por 3-1, resultado que le permitió escalar nuevamente al segundo lugar de la Zona B con 29 puntos, quedando solo a uno del lider Independiente Rivadavia.

El equipo de Coudet se impuso con el primer gol a los 38 minutos de la mano de Giuliano Galoppo, aunque a los 71′ el Tiburon lo igualó a través de Tomás Fernandez. Sobre el cuarto de hora apareció Facundo Colidio para volver a poner a River en el marcador.

En la última jugada del partido, Kendry Páez cerró la jornada dejando el resultado 3-1.

River volverá a jugar el próximo jueves a las 21:30 contra RB Bragantino por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

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