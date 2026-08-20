Rosario Central buscará la clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores

Rosario Central buscará hoy, a las 21.30, la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores cuando visite a Corinthians en Brasil.

La serie de octavos de final se definirá en San Pablo, luego del empate 0-0 en el partido de ida disputado en Argentina.

En ese encuentro, el equipo rosarino fue superior y generó las situaciones más claras, incluido un remate en el travesaño.

Además, el árbitro desestimó un posible penal para Central tras una revisión del VAR por una mano dentro del área.

El conjunto brasileño jugó un partido defensivo, terminó con diez hombres por la expulsión de Allan Souza y logró el empate que fue a buscar.

El ganador de esta llave se enfrentará a Estudiantes de La Plata.