jueves, agosto 20, 2026
Locales

Rige un alerta amarillo por vientos para la tarde de hoy en Bahía Blanca

De La Bahía Noticias

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene el alerta amarillo por viento intenso para este jueves a la tarde en Bahía Blanca.

Se espera que el cielo se mantenga parcialmente nublado, con nubosidad en aumento hacia la noche y con baja probabilidad de chaparrones costeros hacia la noche.

Los vientos estarán del noroeste entre 15-20 km/h con ráfagas de hasta 35km/h durante la madrugada y la mañana, mientras que a partir del mediodía se espera una rotación e intensificación de los vientos al sector sur con velocidades entre 25-30 km/h, con ráfagas que ocasionalmente pueden alcanzar los 45 – 55 km/h.

Se destacó que hacia la noche las intensidades comenzarán a descender.

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