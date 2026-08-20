Rige un alerta amarillo por vientos para la tarde de hoy en Bahía Blanca

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene el alerta amarillo por viento intenso para este jueves a la tarde en Bahía Blanca.

Se espera que el cielo se mantenga parcialmente nublado, con nubosidad en aumento hacia la noche y con baja probabilidad de chaparrones costeros hacia la noche.

Los vientos estarán del noroeste entre 15-20 km/h con ráfagas de hasta 35km/h durante la madrugada y la mañana, mientras que a partir del mediodía se espera una rotación e intensificación de los vientos al sector sur con velocidades entre 25-30 km/h, con ráfagas que ocasionalmente pueden alcanzar los 45 – 55 km/h.

Se destacó que hacia la noche las intensidades comenzarán a descender.