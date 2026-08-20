La Selección Sub-15 de Bahía Blanca cayó ante Tres Arroyos

La Selección Sub-15 de la Liga Regional Tresarroyense venció a Bahía Blanca por el Torneo de Selecciones de la Federación Bonaerense Pampeana de Fútbol 2-0 en el “Antonio Mateo Catale”.

En la previa al juego de Sub-15, la Sub-13 realizó un partido amistoso de titulares contra suplentes para tener rodaje en la previa al duelo de vuelta con Olavarría del próximo miércoles.

El encuentro principal tuvo como protagonistas a los combinados Sub-15. De arranque, el bahiense Barra ensayó un remate. Con el pasar de los minutos, Tres Arroyos fue aproximándose al campo rival.

A los 10’ la Selección de Perotti tuvo un tiro libre en los pies de Barile, en la puerta del área, que dio en la barrera. En un contexto de muchas faltas por parte del conjunto bahiense, Tres Arroyos dominaba las acciones con Majt y Barile. A los 44’ Navarro ensayó un peligroso remate para el local. Se notaba a los tresarroyenses faltos de precisión en el pase en el último cuarto de cancha.

El complemento tuvo otro ritmo. A los 4’ Barile remató, pero fue tapado por el arquero López y a los 11’ Isais remató de cara al arco, pero un defensor bahiense sacó el balón en la línea. El juego se desarrollaba muy cortado, hasta que a los 15’ Juárez probó a Olivera. El N° 10 de Bahía Blanca fue el más destacado en la visita.

A los 22’ llegó el primer tanto de Tres Arroyos. Tras un robo de Majt, la pelota le quedó a Borioni, que definió para el 1-0.

Posteriormente, el equipo local creció y a los 35’ Bautista Isaac aprovechó un tiro de esquina de Barile y un rebote del arquero de Bahía Blanca para, de volea, poner el 2-0 final. Posteriormente, a los 37’, fue expulsado Fuhr por un cruce con Álvarez.

De esta forma, el Sub-15 de Tres Arroyos se adueñó de la punta.

TRES ARROYOS (2): Olivera; Bogado, Navarro, Isais y Di Rocco; D’Alessandro, García y Sagardoy; Barile, Rosa y Majt. DT: Pedro Perotti.

BAHIA BLANCA (0): López; Alvarez, Moscovich, Norelli y Figueroa; Schmidt, T. Díaz y Barra; Juárez, Martínez y Scaico. DT: Federico Nieto.

Goles en el segundo tiempo: 22m. Borioni (TA) y 35m. Isaac (TA).

Cambios: en Tres Arroyos, Borioni por Sagardoy, Isaac por D’Alessandro, Carrera por Majt y Fuhr por Rosa. En Bahía Blanca, Riaño por Scaico, B. Díaz por Figueroa, De Las Heras por Juárez y Sánchez por Schmidt.

Expulsado: 37m. del ST. Fuhr (TA).

Arbitro: Lucas González (Necochea).

Estadio: Antonio Mateo Catale (El Nacional).

CRÓNICA: diario La Voz del Pueblo