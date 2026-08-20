Una mujer perdió todo en un incendio y pide ayuda de la comunidad

Una mujer vive un momento de mucha angustia y requiere la ayuda de la comunidad luego de que se incendiara su casa y tuviera pérdidas muy importantes.

“Con mucha angustia, hoy nos tocó a nosotros. Cuando salí por un momento a buscar a mis hijos al colegio, me avisaron que mi casa se estaba quemando”, narró Lucila Maldonado, quien está embarazada de 7 meses y tengo tres niños.

En diálogo con DE LA BAHÍA, la víctima dijo que necesita dos colchones de una plaza, un colchón de practicuna, sábanas frazadas y pañales XXG.

En tanto, lo material, como lavarropas y heladera, “no me urge, pero son bienvenidas igual”, explicitó.

“Entiendan que es un momento angustiante para nosotros: llegar a nuestra casa y encontrarnos con esa situación. Limpiarla para poder volver habitarla no es fácil, no pretendo mucho tampoco. Estoy pidiendo muebles, laburamos y sabemos lo que cuesta ganarse las cosas con esfuerzo”, contó.

La situación es más aún más grave porque Lucila no puede ir a trabajar. “Este finde semana iba hacer ventas de rosquitas, pero con todo esto es imposible”, agregó.

Se puede ayudar al teléfono 291 435 8200.