Carne: ventas minoristas estables, pero cayó la venta mayorista y crece la morosidad

Rocío Frigo, representante de la cooperativa INCOB, habló por DE LA BAHÍA sobre el consumo de carne y el nivel de ventas.

“Con las ventas al público en general estamos bien, pero sí notamos que hay una baja en las ventas mayoristas en carnicerías y una demora en las cobranzas. Hay muchos cheques rechazados, cuentas sin fondos y dificultad en los plazos de pago”, señaló.

Además, destacó que si bien notan un aumento en los insumos, tratan de no reflejarlo en los precios al consumidor. “Nosotros nos caracterizamos por tener una buena relación precio-calidad, incluso hay gente que viene desde Punta Alta a comprarnos porque desde febrero no aumentamos”, afirmó.

Frigo sostuvo también que al ser un frigorífico no cuentan con los gastos que puede tener una carnicería y por eso pueden mantener los valores por un tiempo sostenido.