Condenan a un mujer por privación ilegal de la libertad y robo en Coronel Suárez

El Tribunal Oral Criminal Nº 2 condenó a Ianina Carrizo a la pena de 3 años de prisión en suspenso por haber retenido a un hombre en un departamento mientras le exigía la entrega de dinero a punta de pistola, junto a otras dos personas.

Según la causa, investigada por la fiscalía Nº 11 a cargo del fiscal Diego Conti, el hecho ocurrió el 23 de septiembre de 2025 cuando la víctima se hizo presente en el domicilio de calle Brandsen al 100 de Coronel Suárez, para dialogar respecto de un conflicto que se había generado por la venta de una moto.

En el interior del departamento, la víctima se encontró con Alex Rodrigo Carrizo, quien sacó un arma de fuego y le apuntó en la cabeza, mientras le decía que se tire al piso, que lo iba a matar y le exigía dinero.

Ianina Carrizo también estaba dentro de la vivienda, lo apuntaba con un arma y le decía que haga caso. En esas circunstancias, llegó Justo Tomás Gómez Corro, a quien Alex Carrizo le dio el arma con la cual lo mantenía apuntado.

Carrizo ingresó al auto de la víctima para sustraerle el celular y el hombre, luego de unos 30 minutos, pudo salir del lugar para dirigirse a la comisaría y denunciar lo sucedido.

Ianina Carrizo fue condenada por los delitos de privación ilegal de la libertad y robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo comprobarse y por su comisión en poblado y en banda.

Además, se le impusieron reglas de conducta que deberá cumplir por el término de 2 años como fijar domicilio y abstenerse de mantener todo tipo de contacto con la víctima.

Gómez Corro fue condenado, en juicio abreviado, a la pena de 3 años de prisión en suspenso y Alex Carrizo se encuentra prófugo.