“La inflación va a seguir bajando y para mí no es un tema”, dijo el viceministro de Economía
El viceministro de Economía, José Luis Daza, consideró este jueves que Argentina está “en un proceso de desinflación muy sólido” que continuará.
“Estamos desinflando y bajando la inflación al ritmo de los mejores países. Va a seguir bajando y para mí no es un tema”, enfatizó durante su exposición en el Council of the Americas.
En ese marco, el viceministro de Economía precisó: “Tenemos cuentas fiscales sólidas y tenemos un Banco Central que cuando se apruebe la ley (la reforma de la Carta Orgánica) va a ser un shock de confianza. El proceso de desinflación va a continuar”.
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