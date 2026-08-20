Diego Santilli: “Milei devolvió a la Argentina a las democracias occidentales”

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, afirmó que el presidente Javier Milei imprimió “una política clara y contundente en materia geopolítica” y sostuvo que “devolvió a la Argentina a las democracias occidentales con el liderazgo maduro, serio y ordenado con los Estados Unidos”.

“No fue solamente un cambio de aliados, fue un cambio de prioridades. Antes, la política exterior servía para justificar dictaduras y disimular los fracasos internos. Hoy sirve para abrir mercados, atraer inversiones, exportar energía y generar trabajo para los argentinos”, sentenció.

En ese marco, cuestionó el rumbo internacional adoptado durante los gobiernos kirchneristas, al señalar que la Argentina se acercó a Venezuela, Nicaragua, Cuba e Irán y se alejó de las principales democracias del mundo.

“Se acercó a gobiernos autoritarios y se alejó de las democracias más importantes del mundo. Llegamos al absurdo de organizar misiones comerciales para vender medias en Angola mientras cerrábamos nuestra economía y perdíamos oportunidades en los mercados más grandes del planeta”, subrayó.