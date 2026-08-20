Max Verstappen renovó contrato con Red Bull hasta 2030

Max Verstappen continuará en Red Bull Racing hasta 2030. El piloto neerlandés y la escudería oficializaron una extensión de dos años a su contrato, que pone fin a meses de especulaciones sobre su futuro.

El anuncio se realizó antes del último Gran Premio de los Países Bajos en Zandvoort.

Durante la temporada, el propio Verstappen había alimentado las dudas sobre su permanencia e incluso se especuló con su salida de la Fórmula 1.

El cuatro veces campeón del mundo fue muy crítico con el nuevo reglamento de la categoría y afirmó que los coches no son divertidos de conducir.

Esta renovación llega en una temporada desafiante para el piloto. Actualmente no ha conseguido victorias y se ubica en el quinto lugar del Campeonato de Pilotos, a 110 puntos del líder.