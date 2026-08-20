Acuerdo entre EEUU y Canadá para evitar la imposición de aranceles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo con Canadá para evitar la imposición de aranceles del 50% sobre las importaciones de ese país.

El mandatario calificó el pacto como “muy justo” y afirmó que los canadienses aceptaron las condiciones que Washington exigía.

El entendimiento todavía depende de la formalización de los documentos.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, confirmó que hubo “progresos sustanciales” en las negociaciones, pero evitó considerar cerrado el acuerdo.

Washington aceptó retrasar hasta el 21 de agosto la aplicación de los nuevos gravámenes, que habrían afectado importaciones por un valor de 20.000 millones de dólares.

El representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, informó que revisará la documentación y dialogará con el Congreso y las partes interesadas.