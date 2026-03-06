viernes, marzo 6, 2026
Ruta 3: un transporte chocó una camioneta al intentar esquivar un bache

De La Bahía Noticias

Dos personas sufrieron heridas este viernes en un choque que se produjo  en la ruta 3, en la zona aledaña a Grünbein.

Las víctimas, un hombre de 46 años y su hija de 18, circulaban en una camioneta que fue chocada por un camión que intentó esquivar un bache que hay sobre la cinta asfáltica, detalló una familiar de los lesionados.

También narró que ambos heridos se encuentran fuera de peligro.

En tanto, la prueba de alcoholemia realizada al conductor del camión dio negativo.

