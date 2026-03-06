Salud animal: el Gobierno local anunció que “se continuará consolidando la atención primaria”

El intendente Federico Susbielles anunció que el Gobierno local “continuará consolidando el servicio de atención primaria veterinaria” y señaló que “se ampliará el espacio de atención y y la capacidad de respuesta mediante la incorporación de insumos, medicación y equipamiento de diagnóstico”.

Adelantó que “en 2026 se concretará la reforma y la ampliación del edificio de atención primaria veterinaria ubicado en la Unidad Sanitaria de Villa Serra”.

El jefe comunal sostuvo que se mejorarán las oficinas del Parque de la Independencia, donde “se pondrán en funcionamiento una sala de cirugía y un vacunatorio”.