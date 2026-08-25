Sanción a Colapinto: la FIA criticó los ataques a los comisarios en redes sociales

La Federación Internacional del Automóvil condenó el ataque a los responsables de los castigos deportivos en redes sociales tras el Gran Premio de Países Bajos.

La polémica surgió por una dura sanción al piloto Franco Colapinto, quien recibió un “pase y siga” en boxes por una supuesta infracción a la bandera amarilla durante el accidente de Max Verstappen en la primera vuelta.

Especialistas y comentaristas cuestionaron el criterio de la penalización al argumentar que el piloto argentino ya estaba en plena maniobra de sobrepaso y que las señales de advertencia aún no eran visibles.

Por su parte, uno de los comisarios, Vitantonio Liuzzi, afirmó que debían aplicar las normas para garantizar la coherencia.

Colapinto también recibió otra penalidad que lo dejó en la cima del ranking de pilotos sancionados.