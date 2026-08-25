San Lorenzo vendió al arquero Orlando Gill al fútbol francés

El arquero paraguayo Orlando Gill fue transferido al Lille de Francia en una operación de 4 millones de dólares netos por el 50% de su pase.

El jugador de 26 años, proveniente de San Lorenzo, firmará un contrato por cinco temporadas con el club francés.

Su llegada a Europa se produce tras su destacada actuación en el Mundial 2026 con la selección de Paraguay, donde fue el arquero con más atajadas del torneo.

Gill fue determinante en la clasificación a octavos de final al contener dos remates en la definición por penales contra Alemania.

En San Lorenzo, el arquero disputó 63 partidos oficiales y mantuvo su valla invicta en 31 ocasiones. La transferencia solo espera la revisión médica para su anuncio oficial.