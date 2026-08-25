Hantavirus: el Gobierno destacó el trabajo del Malbrán y defendió la salida de la OMS

El vocero presidencial Adrián Ravier destacó el trabajo del Hospital Malbrán ante el riesgo que significó meses atrás los casos de hantavirus en un crucero en Tierra del Fuego, y defendió la salida de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud.

“La salida de la OMS no interrumpió ni debilitó la cooperación sanitaria internacional de la Argentina. Nuestro país continúa trabajando con gobiernos, instituciones científicas y organismos especializados de distintas nacionales tomando sus propias decisiones sin condicionamientos ideológicos”, afirmó en conferencia de prensa.