ATE rechazó la propuesta salarial y prepara medidas de fuerza

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó el ofrecimiento de la paritaria de 1,9% en septiembre, 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre, además de una suma fija de $80.000 no remunerativa por única vez para el último mes del año.

“Para nosotros esta negociación es inaceptable. Se trata nuevamente de incrementos por debajo de la inflación y bonos por única vez en diciembre que no sirven para nada. Es una tomada de pelo”, sentenció Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, quien afirmó que el gobierno de Javier Milei “está más cerca de lograr la paritaria cero que la inflación cero”.

En un comunicado, el sindicato anticipó que convocará en las próximas horas a un plenario federal de delegados para la semana que viene y evaluar el plan de acción: “Tenemos que definir nuevas medidas de fuerza y lograr que el Gobierno se siga debilitando. O se terminan de debilitar ellos, o nosotros desaparecemos. No hay término medio”.