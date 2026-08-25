Presentan un proyecto de ordenanza que busca disminuir el cableado aéreo en Punta Alta

El concejal de Coronel Rosales, Daniel Medina, presentó un proyecto que busca disminuir la cantidad de cableado que se observa en distintos puntos de Punta Alta y le brinda herramientas legales al Municipio para intimar a las distintas empresas que utilizan redes aéreas para la cobertura de sus servicios.

“La cantidad de cables, muchos distribuidos de forma desprolija, son un problema estético pero también de seguridad. En muchos aspectos claves la ciudad no ha tenido cambios luego de los temporales de 2023 y 2025. La reducción de redes, y restringir al máximo la colocación de nuevos postes debería ser parte de una política urbanística sensata y planificada”, afirmó el edil.

El proyecto de ordenanza tiene tres ejes fundamentales. Dispone la obligación de todas las empresas con tendido aéreo de informar, bajo declaración jurada, la extensión de sus redes y su operatividad actual. En este caso se estipula la responsabilidad de retirar cableados en desuso vinculados a servicios que ya no estén operativos.

Por último el Municipio, ante nuevos desarrollos urbanísticos deberá tener como prioridad la conectividad subterránea por sobre la aérea.

“Tomamos aportes de proyectos presentados en Bariloche y en Tigre en donde se discute una iniciativa similar del bloque de Fuerza Tigre. Existen antecedentes sobre los que debatir. En mí caso espero el aporte de todos los concejales y poder aprobar esta idea que busca ordenar, emprolijar y pensar en formas más eficientes de disponer los servicios. Una vez aprobado el Intendente será el responsable de aplicar la ordenanza”, señaló.

“Deseo que tome el aporte como un proyecto propositivo y lo aplique, es importante que podamos trabajar todos juntos sin que existan cajoneo de iniciativas, dado que los vecinos esperan resultados concretos. Podemos tener diferencias en muchos temas, pero la ciudad necesita una agenda de acuerdos que tenga como resultado a una ciudad más linda y ordenada en donde oficialismo y oposición tengan coincidencias básicas”, finalizó Medina.