martes, agosto 25, 2026
Nacionales

Prorrogaron la presentación de Ganancias a la espera de la nueva ley de Inocencia Fiscal

De La Bahía Noticias

ARCA prorrogó por segunda vez el plazo para presentar la declaración jurada de Ganancias 2025 y postergó el pago del primer anticipo correspondiente al período fiscal 2026, a la espera de la nueva ley de Inocencia Fiscal.

La presentación se podrá realizar hasta el 22 de septiembre, mientras que el pago del saldo de la declaración anual no se modifica.

Se detalló que la prórroga se adopta por razones de administración tributaria.

Además, el primer anticipo de Ganancias 2026 también se postergó hasta el 24 de septiembre.

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