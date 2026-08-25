Mundial 2026: detectan miles de mensajes discriminatorios hacia integrantes de la selección inglesa

Más de 5.500 mensajes racistas explícitos fueron dirigidos a jugadores de Inglaterra durante el Mundial 2026. La cifra surge de una investigación de la organización HOPE not hate, que analizó 300.000 publicaciones en la red social X.

El estudio reveló que el porcentaje de abuso racial aumentaba hasta un 5% en días de partido y que la hostilidad se concentró en futbolistas como Jude Bellingham, Kobbie Mainoo y Bukayo Saka.

A raíz de estos hallazgos, la entidad pidió al gobierno británico y al regulador Ofcom que clasifiquen los partidos de la Premier League como eventos de alto riesgo.

La propuesta busca obligar a las plataformas digitales a aplicar medidas preventivas para limitar la difusión de discursos de odio.

Un experto del Future of Tech Institute afirmó que las empresas no usan las herramientas disponibles porque “el odio vende”.