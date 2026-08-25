Julián Álvarez: todavía es una incógnita dónde jugará el resto de la temporada

El Atlético de Madrid busca vender a Julián Álvarez al Arsenal por 150 millones de euros.

Según el programa español El Chiringuito, la principal motivación del club es evitar a toda costa su traspaso al FC Barcelona.

La directiva colchonera inició gestiones directas con el equipo de Londres. Sin embargo, la operación enfrenta un obstáculo clave: la voluntad del jugador.

El delantero argentino solo quiere fichar por el Barcelona y se ha mostrado reticente a regresar a la Premier League.

Por su parte, el Arsenal solo presentará una oferta si Álvarez decide unirse al proyecto, una condición que impuso su técnico Mikel Arteta. La relación del futbolista con el Atlético está deteriorada, tras recibir silbidos de los aficionados.

La fecha límite para el mercado de pases es el 1 de septiembre.