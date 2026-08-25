Tornado arrasó un pueblo en el sur de Francia, hirió a 39 personas y destruyó 300 casas

Un tornado devastó una pequeña localidad del sur de Francia y dejó decenas de heridos, informaron las autoridades locales el martes.

Los equipos de rescate continuaban la búsqueda después de que el tornado dejó en ruinas el pueblo de Pomas en la víspera.

Marie-Hélène Bouissac, subdirectora de la oficina del gobierno local, confirmó que 39 personas resultaron heridas, dos de ellas de carácter crítico.

Hasta el momento no se han reportado personas desaparecidas.

Unas 300 viviendas sufrieron daños y se han abierto centros de alojamiento de emergencia para reubicar a los residentes. La prefectura de Aude indicó que 1.400 hogares seguían sin electricidad el martes por la mañana.

El tornado causó estragos en la localidad de 1.000 habitantes, redujo viviendas a escombros y destruyó numerosos automóviles.

La región estaba bajo alerta por tormentas eléctricas en ese momento y en una estación meteorológica cercana se registraron ráfagas de viento que superaron los 100 kilómetros por hora (62 mph). La tercera etapa de la carrera ciclista Vuelta a España, que se disputó el lunes en el sur de Francia, se suspendió debido al granizo.

Según Meteo France, la agencia meteorológica nacional, cada año se producen unas cuantas decenas de tornados en la Francia continental, la mayoría de baja intensidad.